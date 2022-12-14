"Есть один нюанс": у Зеленского оценили вероятность нового наступления из Беларуси

Риска повторного наступления со стороны Беларуси по состоянию на данный момент нет. Нынешняя активность в РБ – информационная операция для дестабилизации Украины.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "РБК-Украина"

Как уточнил советник руководителя Офиса президента, по его данным, в настоящее время в Беларуси находится около 12-15 тысяч россиян. И нет оснований полагать, что "в Беларуси может быть формирован ударный кулак, как это любят россияне, воюющие в классической советской методологии".

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"Будем отслеживать все, что происходит в Беларуси, но сегодня нужно спокойно относиться, потому что это больше информационная работа, чтобы дестабилизировать Украину. Но есть один нюанс — они настолько не понимают Украину, что они нас не дестабилизируют, а наоборот мобилизуют", – высказался Подоляк.

Он подчеркнул, что украинская сторона внимательно следит за происходящим на территории Беларуси. И перебрасывание войск и техники с полигонов, не является основанием для беспокойства.

"Мы видим, что они постоянно ротируют войска, то есть перебрасывают их с одного полигона на другой, в том числе и к границам Украины. Но мы видим, что они опрокидывают, какой объем техники. Россия в Беларусь отправила прежде всего противоракетную, противовоздушную технику. Это не техника для наступления, это не танки, не БТРы", — подчеркнул советник главы ОП.

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Подоляк указал на то, что РФ фактически взяла под контроль белорусскую армию и Путину крайне выгодно открыть сухопутную операцию через Беларусь на территории Украины.

Прежде всего, говорит, чтобы оттянуть из ключевых направлений определенное количество наших военнослужащих, чтобы перераспределить нагрузку на свои участки фронта и таким образом повысить шансы на контрнаступление на Донецком и Луганском направлениях.

"В-третьих, они (россияне) тотально контролируют силовую вертикаль Беларуси, в том числе местную ССО, силы специального назначения. Кроме того, они постоянно политически давят на Лукашенко, доказывая ему, что если Россия проиграет, то он будет на скамейке подсудимых сидеть вместе с представителями российской политической элиты", – говорит Подоляк.

Какая ситуация в Беларуси

Диктатор Лукашенко, поддерживающий Путина в войне против Украины, 13 декабря поручил своим подчиненным начать проверку боевой готовности своей армии.

Армия РБ в рамках этой проверки также обустраивает мостовые переправы через две реки. Правда, они находятся далеко от украинской границы.

Также белорусы перебрасывают в пограничную с Украиной Брестскую область подразделение сил специальных операций — 103 Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду.

Впрочем, США пока не подтверждают активность белорусских вооруженных сил у границ с Украиной.

В американском ISW считают маловероятным вторжение армии Беларуси в Украину.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко заверил, что пока угрозы нового вторжения нет. Пограничники будут усиленно наблюдать за ситуацией в Беларуси.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, оценивая угрозу нападения с территории РБ, сказал, что если белорусы двигаются, то он им "не завидует".