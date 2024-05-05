Есть одна страна, которая может заставить Путина окончить войну в Украине: в МИД Польши назвали ее

Сикорский считает, что война в Украине не завершится в ближайшее время.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский уверен, что Китай может вынудить Путина закончить войну в Украине.
Такое мнение высказал польский дипломат в интервью BBC World, передает RMF 24.
По его мнению, война в Украине может закончиться лишь тогда, когда Путин поймет, что "цена ее продления в виде человеческих жизней и финансовых расходов выше цели, которую он хочет достичь".
Сикорский считает, что война в Украине не завершится в ближайшее время, потому что Путину может понадобиться время, чтобы это понять.
"Нет недостатка потенциальных посредников – Турции, ООН. Китай мог бы фактически заставить Путина прекратить эту войну. Но я не вижу никаких признаков того, что Путин хочет вести переговоры", – подчеркнул Сикорский.
Он отметил, что Евросоюз мог бы увеличить военную помощь Украине, подчеркнув , что стоимость общей финансовой помощи ЕС Украине даже выше, чем США.
Напомним, в этом же интервью Сикорский прокомментировал возможность появления западных войск в Украине.
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