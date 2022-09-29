"Есть определенные шаги": министр обороны рассказал, будет ли в Украине дополнительная мобилизация

Решение о дополнительной мобилизации в Украине будет принимать Генштаб.

Однако Украина уже делает определенные шаги для формирования и подготовки резервов.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"У нас есть Генштаб. Планирование операций и проведение на местах – это командующие по направлениям. Глобальное развитие событий – это Валерий Залужный и весь Генштаб. Там сидят серьезные мужики, которые просчитывают на несколько ходов вперед, как мы будем реагировать на ту или иную ситуацию на фронте. В частности, мы получаем данные разведки. Есть определенные шаги, в частности, связанные с формированием резервов, их подготовкой", – пояснил Резников.

Министр обороны подчеркнул, что решение о дополнительной мобилизации будет принимать именно Генштаб ВСУ. Резников добавил, что уже сейчас в Великобритании обучается до 30 тысяч украинских военных. В дальнейшем страны-партнеры будут принимать на обучение других воинов ВСУ, в том числе и пехоту.

Напомним, ранее советник Офиса президента Алексей Арестович сообщал, что Украина может произвести мобилизацию, если это понадобится. В Украине проживают 40 млн человек, поэтому армию можно увеличить на 5,5 млн военнослужащих.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк добавил, что у Украины достаточно резервов, чтобы ответить на мобилизацию в РФ.

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