"Есть определенные виды вооружения": эксперт заинтриговал версией уничтожения российского А-50 над Азовским морем

Уничтожение российского самолета А-50 представляет собой сложную комбинированную операцию ВСУ с применением средств радиоэлектронной борьбы.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Таких самолетов в России мало

«Во-первых, это действительно серьезная победа, потому что такие победы уже войдут в историю этой войны так же, как уничтожение крейсера «Москва», как потопление современной подлодки, теперь уничтожение таких самолетов. Это важно, потому что таких самолетов действительно немного. Кирилл Буданов в интервью для Financial Times говорит, что их 8. Это значит, что они все-таки доремонтировали тот, который планировали, потому что должно было быть 9, но теперь этот пошел ко дну. Это небольшое количество”, – говорит эксперт.

Он добавил, что эти самолеты очень дорогие и оснащены дорогостоящим важным оборудованием.

“Наталья Гуменюк сказала, что это “глаза” России, а я дополню и скажу, что это и “уши”, и “нюх”. Потому что все происходящее в воздушном пространстве и на земле во время полетов авиации руководствуется не просто диспетчерами, которые могут сидеть где-то на территории России. Поднимаются эти управляющие самолеты, дают наведение на цель, управляют бортами, показывают, где находятся украинские самолеты, где может быть наша ПВО ”, — прокомментировал Мусиенко.

По его словам, такие самолеты враг применяет примерно ежедневно, их находится разное количество, преимущественно до 10 в воздухе: “К моменту уничтожения самолета А-50 было четыре таких самолета, которые взлетали, и шесть самолетов Ил-22. Они летают вдоль границы с Украиной и вдоль Азовского побережья. Они управляют всеми этими действиями. Поэтому это очень важные комплексы.

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Уникальность операции

Комментируя уникальность этой операции, эксперт подчеркнул, что впервые определенные виды вооружения комбинированы (это не F-16, как думают все) были применены во взаимодействии между собой.

“Я думаю, что Украина совершила рывок с помощью наших партнеров с точки зрения применения средств радиоэлектронной борьбы разных типов, который дал нам возможность, во-первых, вытащить эти самолеты ближе к побережью территории Украины, хотя эта территория временно оккупирована, и дальше осуществить комплекс, приведшего к их уничтожению», — заметил Мусиенко.

“Там работал целый комплекс, очевидно, это были иностранные комплексы и ближе, и дальше, которые позволили это реализовать. Недавно президент Украины Владимир Зеленский говорил, что будут хорошие новости, намекая на средства радиоэлектронной борьбы», — добавил он.

Эксперт напомнил, что 13 января Воздушные силы официально сообщили, что часть ракет были обезврежены средствами РЭБ.

Подробности — впоследствии

“Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный употребил термин “уничтожение”, никто не сказал “ущерб”. Потому что это комбинированная операция. Я думаю, впоследствии мы узнаем детали, там было много интересного, что дало возможность уничтожить эти самолеты. Это еще один плюс в актив нашей борьбы, который оценили все в Украине, оценят и в мире», – отметил директор Центра военно-правовых исследований.

Россияне снова врут

Вместе с тем, добавил эксперт, у россиян еще есть Ил-22 : «Это значит, что не стоит рассчитывать на то, что это сразу же приведет к тому, что Россия перестанет применять свою авиацию. Но это конечно уменьшение их возможностей, мощностей. Они будут рассчитывать на меньшее количество самолетов. Я допускаю, что будут действовать более осторожно”.

Мусиенко обратил внимание на то, что россияне в технической документации отмечают, что эти самолеты могут видеть до 800 км: «А для чего ему (А-50 — Ред.) подлетали к украинскому побережью тогда? Итак, где-то они соврали. Я думаю, что будут летать на расстоянии, будут меньше видеть, но все же будут видеть. То есть это не значит, что они полностью ослепли, к сожалению. Перестраховываются, какие-то действия будут предпринимать”.

Расслабляться не стоит

Эксперт также не исключает, что враг перестанет применять аэродромы в оккупированном Крыму, а перебазируются где-то на территорию России: “Кстати, я хочу отметить, что есть основания полагать, что даже состав с ракетами “Калибр”, который был в оккупированном Крыму, они переместили в Краснодарский край. Это может объяснять, почему не часто враг применяет именно ракеты такого типа. Три или четыре в ходе этих масштабных обстрелов враг применил”.

По сравнению с прошлым годом это тенденция на уменьшение, отметил Мусиенко.

"Поэтому это будет создавать определенные проблемы, но не нужно расслабляться, понимая, что такие цели еще есть и есть еще, по чему работать", — резюмировал он.

Напомним, 14 января Воздушные силы уничтожили российские самолеты А-50 и Ил-22 над Азовским морем. В частности, Ил-22 не подлежит восстановлению.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мусиенко: как Украине удалось достать российские самолеты? Кое-что изменилось! Есть "Определенные" виды вооружения!

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