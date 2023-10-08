"Есть перечень объектов": Игнат рассказал о защите энергетической и критической инфраструктуры ПВО

Системы ПВО сосредоточятся на защите энергетики и критической инфраструктуре.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что западные системы противовоздушной обороны сосредоточатся на защите энергетического сектора и объектах критической инфраструктуры.
Об этом он рассказал в эфире телемарафона.
По его словам, ПВО будет усиливать те же направления, что и в прошлом году. Ставка будет сделана на объекты энергетики, в отопительный сезон энергетическо-топливного сектора в целом, а также на стратегические объекты государства и объекты критической инфраструктуры.
"Есть целый перечень объектов, которые потенциально враг, возможно, захочет поразить. Также необходимо вносить в объекты критической инфраструктуры продовольственный сектор, ведь по нему россияне бьют", — добавил Игнат.
Напомним, Юрий Игнат заявил, что осень и зима станут рекордными по количеству атак по Украине.
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