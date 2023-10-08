"Есть перечень объектов": Игнат рассказал о защите энергетической и критической инфраструктуры ПВО

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что западные системы противовоздушной обороны сосредоточатся на защите энергетического сектора и объектах критической инфраструктуры.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, ПВО будет усиливать те же направления, что и в прошлом году. Ставка будет сделана на объекты энергетики, в отопительный сезон энергетическо-топливного сектора в целом, а также на стратегические объекты государства и объекты критической инфраструктуры.

"Есть целый перечень объектов, которые потенциально враг, возможно, захочет поразить. Также необходимо вносить в объекты критической инфраструктуры продовольственный сектор, ведь по нему россияне бьют", — добавил Игнат.

Напомним, Юрий Игнат заявил, что осень и зима станут рекордными по количеству атак по Украине.

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