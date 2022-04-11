Есть первая партия бронежилетов: предприятие, эвакуированное из Ирпеня, начало работу

Предприятие уже заключило контракты на поставку продукции.

Перемещенное из Ирпеня предприятие на мощностях объекта в управлении Фонда госимущества выпустило первую партию бронежилетов.

Благодаря программе релокации эвакуированное предприятие продолжило работу по производству защитной продукции для армии на мощностях объекта, который находится на западе Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

"Первые 500 бронежилетов 4 класса уже отправлены защитникам Украины, а плановая мощность составляет до 20 тысяч единиц в месяц. Это безопасность наших воинов, которые сегодня защищают Украину", — заявила и.о. о ФГИУ Ольга Батова.

Предприятие уже заключило контракты на поставку продукции с Министерством обороны Украины и Национальной гвардией Украины и другими военными формированиями по поставке бронежилетов и шлемов пуленепробиваемых.

Через несколько недель руководство предприятия планирует выпуск первой партии пуленепробиваемых армейских шлемов, сейчас принимаются меры по перемещению необходимого оборудования.

Вместе с предприятием на новое место переехали 50 работников, сейчас устанавливается местонахождение остальных рабочих из Ирпеня и Ворзеля, всем будет предложена перевозка на новое место работы. Всего планируется в месяц набрать штат 500 работников – часть уже наняли из числа местных жителей.

Напомним, на 5 апреля из зоны боевых действий на безопасные территории перевезли 178 предприятий.

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