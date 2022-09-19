"Есть плохие новости для пропагандистов": у Зеленского отреагировали на "референдумы" в Донецкой и Луганской областях

Донецкая и Луганская области не присоединятся к России, поскольку таких "референдумов" никто в мире не признает.
Проведение таких фикций ничего не означает ни для Украины, ни для западных партнеров.
Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Ru-пропагандисты влюблены в "референдумы" как панацею. У меня для них плохие новости. Есть глобальный консенсус и международное право. Оно однозначно: Донецк, Луганск, Крым – это Украина. Любые попытки перекрасить флаги – фикция, которая ничего не изменит ни для нас, ни для партнеров", — подчеркнул Подоляк.
Ранее лидеры боевиков так называемых "Л/ДНР" заявили о вероятных референдумах за присоединение к РФ.
Ru-пропагандисты влюблены в «референдумы» как панацею. Есть у них плохие новости. Есть глобальный консенсус и международное право. Оно однозначно: Донецк, Луганск, Крым – это. Любые попытки перекрасить флаги – фикция, что ничего не изменит ни для нас, ни для партнеров.– Михаил Подоляк (@Podolyak_M) September 19, 2022
Напомним, российские оккупанты в Харьковской области планировали 1-7 ноября провести псевдореферендумы.
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