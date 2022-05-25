Есть погибшие и раненые: Гайдай предупредил, что оккупанты бьют по скоплению людей на Луганщине (фото)

Есть погибшие и раненые: Гайдай предупредил, что оккупанты бьют по скоплению людей на Луганщине (фото)

Россияне в последние дни обстреливают непрерывно жилой массив в Северодонецке, добраться к месту гибели человека очень сложно.

В Северодонецке Луганской области от рук оккупантов за прошедшие сутки погибли 6 человек и по меньшей мере 8 ранены, большинство – вблизи бомбоубежищ. Одной женщине пришлось ампутировать ногу. В то же время город держит оборону.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, еще два человека погибли в старых районах города, и еще четыре человека ранены.

Количество поврежденного за вчерашний день жилья сосчитать трудно. Разрушены два дома в Северодонецке. По четыре – в Новодружеске, Врубовке и Камышевахе, по три – в Золотом и Тошковке, по два – в Екатериновке и Почечном, один – в Горном.

В эти минуты, как отметил Гайдай, из артиллерии российские оккупанты ведут наступление на Северодонецк.

В целом же, по словам главы ОВА, россияне бьют по скоплению людей. Да, они знают, что на северодонецком "Азоте" обустроены бомбоубежища, и направляют снаряды именно туда.

Вчера, 24 мая, они убили там четырех местных жителей, еще трое госпитализированы. Также врагу известно, в каких школах есть укрытия – туда тоже бьют неслучайно.

Вблизи одного из учебных заведений 24 мая ранена женщина. Эту информацию оккупант собирает, используя беспилотники, а также поступают данные от наводчиков.

"Итак, будьте внимательны – предатели могут быть среди вас. Якобы прятаться от обстрелов и получать вместе со всеми гуманитарную помощь, но при этом помочь врагу", — предупредил Гайдай.

За сутки отбиты девять атак российских захватчиков, уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, восемнадцать единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и одна единица другой автомобильной техники.

Подразделения ПВО сбили один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA" и шесть БпЛА типа "Орлан-10".

Напомним, Россия обстреляла Днепропетровщину из "Ураганов", Апостолово осталось без света.

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