Есть погибшие: оккупант показал полностью уничтоженную установку С-300 после удара ВСУ – видео

Российская установка С-300 была уничтожена в Запорожской области.

Солдат оккупационной армии России опубликовал видео уничтоженного российского зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе временно оккупированного Бердянска в Запорожье.

На видео, опубликованном в Сети, оккупант рассказал подробности атаки.

Так, украинские военные нанесли удар по комплексу "С-300" во время его движения.

По словам российского солдата-оккупанта, удар был совершен с ракетного комплекса "Точка-У".

"Вот она – "С-300" установка. На ходу вь*бали. Он еще запчасть валяется. Асфальт осколками побитый. Цветочки там положили, потому что погибшие есть. "Точкой-У" сбили", — рассказал оккупант подробности удара.

Напомним, в Сети показали фото последствий ракетного удара ВСУ по судну "Аскольд" в Керчи.

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