Есть погибший и раненые: мэр Николаева о последствиях ракетной атаки (фото)

У погибшего были тяжелые минно-взрывные травмы и черепно-мозговая травма.

Около шести утра российские террористы атаковали Николаев "Шахедами" и ракетами воздушного базирования. Погиб один человек.

Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр города Александр Сенкевич.

Есть две поврежденные локации. Это частный жилищный сектор и объект инфраструктуры. Повреждены около 40 частных домов. Взрывной волной и обломками повреждены стены, крыши, окна домов”, — отметил он.

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Сенкевич рассказал, что один житель получил тяжелые ранения, его госпитализировали, но, к сожалению, он умер в больнице: “У него были тяжелые минно-взрывные травмы и черепно-мозговая травма. Еще несколько человек получили легкие ранения. Им была оказана медицинская помощь на месте. В общей сложности пострадали 12 человек”.

Фото: Главное управление ГСЧС в Николаевской области

Фото: Главное управление ГСЧС в Николаевской области

Также был поврежден газопровод, сообщил мэр города. “Коммунальщики сейчас ликвидируют последствия. Окна закрываем пленкой. Со светом и другими коммуникациями все в порядке”, — добавил он.

Фото: Главное управление ГСЧС в Николаевской области

Фото: Главное управление ГСЧС в Николаевской области

Напомним, в ночь и под утро 7 февраля Россия атаковала Украину "Шахедами" и ракетами. Силы ПВО сбили 44 цели: 29 ракет и 15 ударных БПЛА. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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