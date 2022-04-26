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"Есть положительные сигналы": Ермак о встрече представителей 40 стран на авиабазе в Германии

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"Есть положительные сигналы": Ермак о встрече представителей 40 стран на авиабазе в Германии

Getty Images

Министры обороны 40 стран мира собрались на авиабазе Рамштайн в Германии, чтобы обсудить поддержку Украины в войне с РФ.

Оттуда уже раздаются позитивные сигналы.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"В победу Украины верят и для ее достижения готовы приложить реальные усилия. Как сказал министр обороны США Ллойд Остин, они "сдвинут небо и землю" для поддержки Украины. Цивилизованный мир объединился вокруг нашей смелости в войне за свободу с чистым злом", – написал Ермак.

Напомним, во временно оккупированном Крыму воспитателей заставляют рассказывать детям о "спецоперации" в Украине и рисовать плакаты с рашистской символикой "Z".

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