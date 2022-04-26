"Есть положительные сигналы": Ермак о встрече представителей 40 стран на авиабазе в Германии

Министры обороны 40 стран мира собрались на авиабазе Рамштайн в Германии, чтобы обсудить поддержку Украины в войне с РФ.
Оттуда уже раздаются позитивные сигналы.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"В победу Украины верят и для ее достижения готовы приложить реальные усилия. Как сказал министр обороны США Ллойд Остин, они "сдвинут небо и землю" для поддержки Украины. Цивилизованный мир объединился вокруг нашей смелости в войне за свободу с чистым злом", – написал Ермак.
Напомним, во временно оккупированном Крыму воспитателей заставляют рассказывать детям о "спецоперации" в Украине и рисовать плакаты с рашистской символикой "Z".
Читайте также:
- Только заехали в Украину и сразу отправились к дедам: под Харьковом ВСУ разбили батарею оккупантов, которых "сдала" мина
- "Имеет семью здесь": Шмигаль рассказал об эмоциональной вовлеченности директора МВФ по помощи Украине
- Оправдывал зверства РФ и поддерживал оккупантов: в Тернополе задержали предателя