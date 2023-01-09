Есть положительный и отрицательный сценарии: военный эксперт оценил возможность освобождения Крыма до конца года

Военный эксперт Александр Коваленко оценил возможность выхода Украины на границы 1991 года до конца 2023 года при двух сценариях – негативном и положительном.

Об этом он рассказал в интервью "УНИАН".

Так, по его словам, при положительном сценарии Украина освободит все оккупированные РФ территории до конца этого года.

"Всегда есть либо положительный сценарий, либо отрицательный. Положительный сценарий – это, конечно, выход к границам 1991 года до конца 2023 года", — подчеркнул эксперт.

В то же время Коваленко также отметил, что есть и негативный сценарий развития событий на фронте. "Я не исключаю, что при негативном сценарии мы можем освободить материковую часть Украины до конца 2023 года. С полуостровом Крым история может перенестись на 2024 год", — сказал он и объяснил, в чем состоит негативный сценарий.

"Но есть и отрицательный. В чем он заключается? Мы в самом начале говорили с вами о подготовке условий для контрнаступления, которые может длиться три-четыре-пять месяцев, как на Харьковщине и на правобережной Херсонщине. И мы проговаривали вопрос того, что на Луганщине эти условия готовы, но не хватает нескольких факторов, чтобы реализовывать контрнаступательные действия.Если мы говорим о Запорожской области, этот процесс сейчас происходит, как и на левобережной Херсонщине.То есть все находится в процессе, два-три месяца и, возможно, что-то еще реализуется, посмотрим", – сообщил Коваленко.

По его словам, освободить оккупированные в 2014 году территории будет труднее, поскольку линия обороны РФ там будет тормозить контрнаступление ВСУ.

"У нас семь локаций, которые нужно освобождать: левобережная Херсонщина, часть Запорожской области, Луганщина, оккупированная в 2022 году и оккупированная в 2014, Донбасс, оккупированный в 2022 году и ограниченно оккупированный в 2014 году, и временно оккупированный полуостров Крым. Если мы сможем скомбинировать освобождение Луганщины в 2022 году, освобождение левобережной Херсонщины и Запорожья – фактически это может произойти до середины лета, возникает вопрос, что с территориями, оккупированными в 2014 году. Там должен быть совсем другой сценарий и совсем другая подготовка. Линия обороны, которую они формировали годами, будет иметь свое тормозное влияние на наше контрнаступление. И выход к административной границе с временно оккупированным полуостровом Крым – это тоже своего рода элемент влияния. Планомерное уничтожение объектов инфраструктуры российских оккупантов на полуострове и уничтожение Крымского моста, чтобы полностью нивелировать логистику (сценарий как с Антоновскими мостами на Херсонщине), займет определенный период времени. В контексте всех этих локаций мы выходим на 2024 год", — добавил военный эксперт.

Прогнозы по освобождению Крыма

Напомним, что по прогнозам военных, экспертов и политиков, 2023 должен стать решающим в войне России против Украины. Так, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что уже в мае 2023 года Украина освободит оккупированный РФ Крым. По его словам, это произойдет комбинированным путем – военной силой и дипломатией.

Известный американский политолог, директор центра развития демократии в Стэнфордском университете Фрэнсис Фукуяма также спрогнозировал, что ВСУ 2023 действительно могут освободить Крым. Он считает освобождение Крыма в 2023 году вполне вероятным. Это произойдет после того, как ВСУ деоккупируют Запорожскую и Херсонскую области.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес считает, что Украина полностью освободит Крым летом. "Я ожидаю, что к августу они освободят Крым", — подытожил он.

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