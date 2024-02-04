"Есть правильные положения": ветеран войны о новом мобилизационном законопроекте

Ветеран войны Юрий Гудыменко назвал положения в новом законопроекте о мобилизации, которые он считает правильными, и отметил, что новый законопроект кажется ему системным.

Об этом он рассказал в интервью Radio NV.

"Например, наконец-то можно говорить о штрафных санкциях для уклонистов. Они будут похожи, например, на то, что было с людьми, которые не платили алименты. Потому что раньше быть уклонистом было существенно выгоднее, чем быть неплательщиком алиментов", — отметил он.

Ветеран войны также поддерживает предложение отменить срочную службу, введя вместо нее базовую военную подготовку для всех военнообязанных мужчин и женщин по желанию.

Он также прокомментировал понижение мобилизационного возраста от 27 до 25 лет.

"Я не думаю, что снижение на два года как-то вернет в другую сторону, нельзя будет говорить, мне кажется, об омоложении армии. Но можно будет говорить о том, что процесс старения немного будет медленнее", — резюмировал Юрий Гудыменко.

Напомним, в Минобороны объяснили нюансы мобилизационного проекта по уклонению.

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