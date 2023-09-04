"Есть предатели по умыслу и предатели из-за тупости": Ким заявил, как наказывал бы коллаборантов

На Николаевщине есть две категории предателей — "изменники по тупости" и "изменники по умыслу".

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в проекте "Цель 4.5.0" телеканала "Интер".

“Предатели по большей части сидят в тюрьме. Наша СБУ очень хорошо поработала. У нас, если не ошибаюсь, лучший показатель в Украине по отработкам по изменникам”, — отметил Ким.

По его словам, нет рецепта, объясняющего, почему человек является предателем: “Обычно это люди, которые не очень хорошо думают и есть какая-то обида на что-то. В большинстве своем они делают назло. К примеру, он работает таксистом, он утром проснулся и целый день работает, вечером женщина спрашивает, где деньги. Серая печальная жизнь. А тут он агент 007, с ним разговаривает ФСБ, а они там умеют вербовать. Первые слова – и его может затянуть”.

“Поэтому винить сильно я бы не хотел тех, кто совершил эту ошибку, но они будут отвечать в зависимости от вреда, который нанесли. Для меня предатели — это умные, интеллигентные, в должности и четко понимали, что они делают, и пользы ради — за должность в будущем, еще ради чего-то. Есть предатели по тупости, а предатели по умыслу. У нас и такие, и такие есть”, – продолжил Ким.

Коллаборанты, считает глава Николаевской ОВ, тоже люди разные: «Обычно люди не осознают, что их информация приводит к гибели людей. И они будут за это отвечать. Все думают, что всех поймают, кроме них. Кто-то намеренно наводит на оскорбившего его человека… Бывали случаи, когда наводили на предприятие или прошлое место работы, откуда его выгнали”.

“Для меня они – язычники. Если бы можно было их расстреливать, я бы расстреливал. Но здесь очень трудно дать справедливую оценку, потому что мы эмоционально сейчас тоже напряжены и можем на эмоциях принять более строгое решение, чем должно быть”, — резюмировал Ким.

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