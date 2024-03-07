Есть предчувствие, что линия фронта будет двигаться на запад – майор запаса НГУ

Несмотря на попытки врага прорвать оборону, ключевой задачей ВСУ сейчас стабилизировать ситуацию на фронте для подготовки к контрнаступательным действиям в следующем году.

Майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что сейчас ВСУ нужно стабилизировать ситуацию и не дать врагу прорвать оборону

Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

"Нам нужно строить фортификации, держать оборону, а уже на следующий год переходить к контрнаступательным действиям. То есть весь мир готовится к серьезным боевым действиям. Пока нам нужно стабилизировать ситуацию и не дать врагу пролезть там, где он пытается атаковать. Мы верим, что сможем это сделать, но, к сожалению, есть предчувствие, что линия фронта будет двигаться к западу, и немного еще будет смещаться. Потому что еще не готовы фортификации, а враг усиливает свои резервы", — заметил Гетьман.

По его словам, россияне планируют к лету мобилизовать еще 300-500 тыс. человек. Однако Майор запаса НГУ уверен, что они не смогут вести столь мощные бои, как сегодня, еще длительное время.

"Если стихнут боевые действия на тех линиях, где сейчас продолжаются, то это перейдет в позиционную войну. Наверняка Путин хочет превратить боевые действия на новых позициях в продолжение АТО, и это может продолжаться долго, если мы не решим этот вопрос военным путем с помощью партнеров. Дипломатическим путем это решить невозможно потому, что россияне точно не захотят выходить с наших территорий, а мы не будем договариваться о том, чтобы отдать часть наших территорий в обмен на прекращение боевых действий", - подчеркнул Гетьман.

Напомним, издание The Wall Street Journal написало, что Украина вступает в новую фазу войны с Россией, где главное – это копать. Войска ВСУ, предназначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть окопы в ожидании масштабного наступления, к которому могут прибегнуть оккупанты этой весной.

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