Есть проблема, о которой ru-генералы не скажут: Подоляк рассказал, как украинцы разрушают планы кремля

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что у России есть проблема, о которой ru-генералы не скажут.

Об этом он написал в Twitter.

"Москва любит понты. Повторное наступление, взятие Киева, высадка на Марсе. Имперцы-коррупционеры любят радовать свое эго в золотых коридорах Кремля, отдавая приказы военным. Но есть проблема, о которой ru-генералы не скажут: эти планы невозможно имплементировать. Украинцы не разрешат", — подчеркнул он.

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Напомним, Михаил Подоляк призвал мир ускорить передачу Украине систем ПВО. Свое заявление он сделал на фоне массированного ракетного удара по Украине 16 декабря.

Напомним, сегодня утром российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты выпустили более 60 ракет. В результате обстрелов во многих населенных пунктах исчезло электроснабжение, тепло и вода. Кроме того, известно о двух погибших в Кривом Роге. Еще по меньшей мере 12 человек получили ранения, среди них — трое маленьких детей.

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