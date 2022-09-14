Есть раненые: Синегубов рассказал, какие районы Харьковщины обстреливали россияне за сутки

Украинские военные прогнали российских оккупантов из ряда населенных пунктов Харьковской области, за что захватчики мстят и обстреливают освобожденные районы.

Этой ночью обстрелы Харькова и населенные пункты Харьковщины не зафиксированы.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки, 13 сентября, враг обстреливал населенные пункты Изюмского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области. К сожалению, ранены.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов в больницу госпитализировали одного жителя Изюмского района, 1 – в Купянском, 1 – в Чугуевском.

"На Харьковщине продолжается операция по деоккупации области. Уволено более 300 населенных пунктов, где проживает около 150 тыс. человек", — написал Синегубов.

По его данным, на освободившиеся территории постепенно возвращается нормальная жизнь. Продолжаются работы по разминированию и восстановлению критической инфраструктуры, люди, почти полгода проведшие в оккупации, получают гуманитарную помощь.

"Спасибо ВСУ, верим в наших военных и совместно работаем на нашу окончательную победу!", — подытожил он.

За сутки с 13 по 14 сентября спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 27 оперативных выездов, из которых:

6 – на ликвидацию пожаров, в т.ч. 0 – вызванные военными действиями.

5 – на аварийно-спасательные работы,

11 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам,

1 – на ликвидацию последствий ДТП,

4 – другие выезды.

За сутки пиротехники ГСЧС ликвидировали 105 вражеских взрывоопасных предметов.

Напомним, на освобожденной территории Харьковщины обнаружены тела людей со следами пыток.

Как сообщалось, глава ОВА рассказал об уволенных населенных пунктах Харьковщины.

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