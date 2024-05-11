Есть решение об усилении подразделений ВСУ: что происходит на пограничье Харьковщины

Русские применяют в пехоте и технике.

Сегодня, 11 мая, украинские вооруженные силы продолжают противодействовать российским оккупантам в приграничных регионах Харьковской области. Есть решение об усилении подразделений

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, на этом участке фронта продолжаются оборонительные бои, а на направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск – контрударные меры.

"Враг там применяет пехоту и технику. Также продолжаются бои и в пограничных, в районе населённых пунктов, которые находились фактически в "серой зоне" — Стрилече, Пильная и Борисовка, а также район Олейниково и Огурцово", — рассказал он.

В свою очередь, Силы обороны Украины действуют на подготовленных огневых рубежах, осуществляется огненное поражение по оккупантам, вклинившимся в оборону ВСУ.

"Также есть решение руководства об усилении уже реализуемых подразделений ВСУ", — констатировал Волошин.

Напомним, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж назвал истинную цель операции неприятеля на Харьковщине. По его словам, это тактическая операция с целью отвлечения ВСУ от других направлений. Эту сделку оккупанты планировали давно.

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