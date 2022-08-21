Есть риск утечки радиации: в "Энергоатоме" рассказали о ситуации на Запорожской АЭС

По состоянию на утро, 21 августа 2022 года, Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Вчера российские войска обстреляли переход для персонала из спецкорпусов в энергоблоки, в результате чего объект поврежден.

Об этом сообщает "Энергоатом".

"20 августа в результате обстрелов повреждений потерпела одна из переходных галерей, по которой персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки (эстакада), в здании выбиты окна", — говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отметили, что украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.

"ЗАЭС до сих пор оккупирована и контролируется российскими военными. Учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции остается", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 марта российские войска захватили Энергодар Запорожской области — город, в котором расположена АЭС, саму станцию обстреляли. 21 июля стало известно, что российские оккупанты разместили военную технику, взрывчатку и оружие уже в машинном зале энергоблока АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция полностью вышла из-под контроля агентства, принципы ядерной безопасности на станции нарушены. 11 августа российские военные четырежды обстреляли Запорожскую атомную электростанцию.

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