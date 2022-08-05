"Есть риски распыления радиоактивных веществ": оккупанты во второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС

Российские войска вечером 5 августа второй день за день обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из реактивных систем залпового огня. Три "прилета" зафиксированы на площадке возле одного из энергоблоков.

Пострадавших в результате обстрела нет.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

"Вечером 5 августа российские террористы во второй раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из РСЗО. Три "прилета" зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор", – говорится в заявлении.

Там подчеркнули, что захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. Есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Высока пожарная опасность.

"Перед обстрелами представители "Росатома" спешно покинули станцию. Вероятно, они знали, что готовится атака", — отметили в "Энергоатоме".

Украинский персонал ЗАЭС находится на месте и выполняет все меры по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, а также устраняет последствия повреждений.

Напомним, в этот же день российские войска обстреляли ЗАЭС, попав в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

Россияне устроили на Запорожской АЭС очередную провокацию с обстрелами

Читайте также: