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"Есть риски распыления радиоактивных веществ": оккупанты во второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС

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"Есть риски распыления радиоактивных веществ": оккупанты во второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС

Фото: Дмитрий Орлов

Российские войска вечером 5 августа второй день за день обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из реактивных систем залпового огня. Три "прилета" зафиксированы на площадке возле одного из энергоблоков.

Пострадавших в результате обстрела нет.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

"Вечером 5 августа российские террористы во второй раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из РСЗО. Три "прилета" зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор", – говорится в заявлении.

Там подчеркнули, что захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. Есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Высока пожарная опасность.

"Перед обстрелами представители "Росатома" спешно покинули станцию. Вероятно, они знали, что готовится атака", — отметили в "Энергоатоме".

Украинский персонал ЗАЭС находится на месте и выполняет все меры по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, а также устраняет последствия повреждений.

Напомним, в этот же день российские войска обстреляли ЗАЭС, попав в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

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