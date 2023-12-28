"Есть самый худший способ": комбат предупредил о последствиях срыва мобилизации

Комбат жестко "разнес" уклонявшихся и предупредил: либо украинцы воюют за свою армию, либо их призовут россияне.

Украинцы должны понять – либо они идут защищать свою страну, либо РФ мобилизует их в качестве "пушечного мяса" в свою армию.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал командир 4-го батальона оперативного назначения бригады "Рубеж" Нацгвардии Михаил Крыжановский.

"Есть худший способ: украинцы могут начинать вести войну в рядах Российской Федерации, потому что мы не вечны здесь, к сожалению. Есть большая вероятность, что если не будет проведена все-таки правильная мобилизация, то украинские граждане, не успевшие сбежать из нашей государства будут мобилизованы в Российскую Федерацию", – отмечает комбат.

Крыжановский отмечает, что в армии РФ украинцев уже никто не будет спрашивать, какие у них планы и что они хотят.

"По перехватам мы видим, какая там ситуация, когда, например, там есть "отказник". Для них — "обнулить", что значит "уничтожить". То есть сами их командиры говорят: найдите нам того, кто отказывается и уничтожит его.В Украине, к сожалению, граждане этого не понимают", – добавил Михаил Крыжановский.

Напомним, появился текст законопроекта о мобилизации и военном учете. ТСН.ua собрал все, что известно об изменениях в мобилизации и что об этом говорят политики.

Ранее российский доброволец, воюющий за ВСУ, предупредил, что в случае проигрыша война для украинцев не прекратится. Просто тогда Кремль будет использовать нас как "пушечное мясо" вместо зэков для своих новых целей.

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