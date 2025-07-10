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Есть шанс избежать тюрьмы: военным разрешили вернуться с СЗЧ без последствий – но не всем
До 30 августа 2025 г. действует упрощенный механизм возвращения военных после СЗЧ.
Государственное бюро расследований напомнило, что до 30 августа 2025 года в Украине действует упрощенный механизм возвращения военнослужащих, впервые самовольно покинувших военную часть.
Детали рассказали в пресс-службе ДБР.
Эта возможность была введена в соответствии с законом, подписанным президентом 8 мая. Документ дает шанс военным, совершившим самовольное оставление части (СЗЧ) впервые, возобновить службу без привлечения к уголовной ответственности.
В ДБР отмечают, что по возвращении в часть военнослужащим восстанавливается денежное, продовольственное, вещное и другое обеспечение. Освобождение от уголовной ответственности может произойти по решению суда.
Упрощенный порядок также охватывает тех, кто покинул место службы в период с 29 ноября 2024 года до момента вступления в силу закона.
ДБР призывает не тянуть: воспользоваться механизмом возврата можно только до 30 августа.
Алгоритм возвращения после СЗЧ или дезертирства
Если СЗЧ совершено после 10.05.2025 и длилось до 3 суток :
Уголовное производство не возбуждается, но военнослужащий несет административную ответственность по ст. 172-11 КУоАП.
Возврат осуществляется в свою часть или, в случае невозможности, через БРЕЗ.
Восстанавливается обеспечение – денежное, продовольственное, вещное.
Если СЗЧ длилось более 3-х суток, совершенное до вступления в силу закона, и военный добровольно прибывает до 30.08.2025:
Уголовное производство возбуждается или продолжается ранее возбужденное.
Военный прибывает в часть, выражает готовность служить, и командир возобновляет службу в течение 72 часов.
Возобновляются выплаты, обеспечение, льготы и социальные гарантии.
Альтернативный путь:
Обращение через приложение “Армия+” к командиру части и получение письменного согласия на продление службы.
Подача ходатайства прокурору, ГБР, Нацполиции или суду.
Суд освобождает от уголовной ответственности.
Военный дает решение суду командиру и возвращается в службу.
Если СВЧ повторное или военнослужащий не желает возвращаться:
Возбуждается уголовное производство, военный объявляется в розыск.
Задержание, суд, мера пресечения, обвинительный акт.
Наказание – от 5 до 10 лет лишения свободы.
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