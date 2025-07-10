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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Есть шанс избежать тюрьмы: военным разрешили вернуться с СЗЧ без последствий – но не всем

До 30 августа 2025 г. действует упрощенный механизм возвращения военных после СЗЧ.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Военным разрешили вернуться с СЗЧ без последствий

Военным разрешили вернуться с СЗЧ без последствий

Государственное бюро расследований напомнило, что до 30 августа 2025 года в Украине действует упрощенный механизм возвращения военнослужащих, впервые самовольно покинувших военную часть.

Детали рассказали в пресс-службе ДБР.

Эта возможность была введена в соответствии с законом, подписанным президентом 8 мая. Документ дает шанс военным, совершившим самовольное оставление части (СЗЧ) впервые, возобновить службу без привлечения к уголовной ответственности.

В ДБР отмечают, что по возвращении в часть военнослужащим восстанавливается денежное, продовольственное, вещное и другое обеспечение. Освобождение от уголовной ответственности может произойти по решению суда.

Упрощенный порядок также охватывает тех, кто покинул место службы в период с 29 ноября 2024 года до момента вступления в силу закона.

ДБР призывает не тянуть: воспользоваться механизмом возврата можно только до 30 августа.

Алгоритм возвращения после СЗЧ или дезертирства

Если СЗЧ совершено после 10.05.2025 и длилось до 3 суток :

  • Уголовное производство не возбуждается, но военнослужащий несет административную ответственность по ст. 172-11 КУоАП.

  • Возврат осуществляется в свою часть или, в случае невозможности, через БРЕЗ.

  • Восстанавливается обеспечение – денежное, продовольственное, вещное.

Если СЗЧ длилось более 3-х суток, совершенное до вступления в силу закона, и военный добровольно прибывает до 30.08.2025:

  • Уголовное производство возбуждается или продолжается ранее возбужденное.

  • Военный прибывает в часть, выражает готовность служить, и командир возобновляет службу в течение 72 часов.

  • Возобновляются выплаты, обеспечение, льготы и социальные гарантии.

Альтернативный путь:

  1. Обращение через приложение “Армия+” к командиру части и получение письменного согласия на продление службы.

  2. Подача ходатайства прокурору, ГБР, Нацполиции или суду.

  3. Суд освобождает от уголовной ответственности.

  4. Военный дает решение суду командиру и возвращается в службу.

Если СВЧ повторное или военнослужащий не желает возвращаться:

  • Возбуждается уголовное производство, военный объявляется в розыск.

  • Задержание, суд, мера пресечения, обвинительный акт.

  • Наказание – от 5 до 10 лет лишения свободы.

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