Есть шанс избежать тюрьмы: военным разрешили вернуться с СЗЧ без последствий – но не всем

Военным разрешили вернуться с СЗЧ без последствий

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Государственное бюро расследований напомнило, что до 30 августа 2025 года в Украине действует упрощенный механизм возвращения военнослужащих, впервые самовольно покинувших военную часть.

Детали рассказали в пресс-службе ДБР.

Эта возможность была введена в соответствии с законом, подписанным президентом 8 мая. Документ дает шанс военным, совершившим самовольное оставление части (СЗЧ) впервые, возобновить службу без привлечения к уголовной ответственности.

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В ДБР отмечают, что по возвращении в часть военнослужащим восстанавливается денежное, продовольственное, вещное и другое обеспечение. Освобождение от уголовной ответственности может произойти по решению суда.

Упрощенный порядок также охватывает тех, кто покинул место службы в период с 29 ноября 2024 года до момента вступления в силу закона.

ДБР призывает не тянуть: воспользоваться механизмом возврата можно только до 30 августа.

Алгоритм возвращения после СЗЧ или дезертирства

Если СЗЧ совершено после 10.05.2025 и длилось до 3 суток :

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Уголовное производство не возбуждается, но военнослужащий несет административную ответственность по ст. 172-11 КУоАП.

Возврат осуществляется в свою часть или, в случае невозможности, через БРЕЗ.

Восстанавливается обеспечение – денежное, продовольственное, вещное.

Если СЗЧ длилось более 3-х суток, совершенное до вступления в силу закона, и военный добровольно прибывает до 30.08.2025:

Уголовное производство возбуждается или продолжается ранее возбужденное.

Военный прибывает в часть, выражает готовность служить, и командир возобновляет службу в течение 72 часов.

Возобновляются выплаты, обеспечение, льготы и социальные гарантии.

Альтернативный путь:

Обращение через приложение “Армия+” к командиру части и получение письменного согласия на продление службы. Подача ходатайства прокурору, ГБР, Нацполиции или суду. Суд освобождает от уголовной ответственности. Военный дает решение суду командиру и возвращается в службу.

Если СВЧ повторное или военнослужащий не желает возвращаться:

Возбуждается уголовное производство, военный объявляется в розыск.

Задержание, суд, мера пресечения, обвинительный акт.

Наказание – от 5 до 10 лет лишения свободы.

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