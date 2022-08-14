Есть шанс увидеть, как этот герой идет в атаку где-то под Снегиревкой: Арестович прокомментировал задержание Гиркина

По данным советника главы ОП, Гиркина якобы уже отпустили и пропустили в Херсонскую область.

Российские оккупанты 13 августа задержали в оккупированном Крыму своего же террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), участвовавшего в оккупации Крыма и захвате Славянска в 2014 году.

Российские СМИ пишут, что Гиркина задержали при попытке попасть на "Херсонский фронт" добровольцем.

По предварительной информации, Гиркин пытался попасть в Херсонскую область по паспорту прикрытия на имя Сергея Рунова, которое он использовал во время работы в спецслужбах.

Пока официального подтверждения инцидента нет, однако в соцсетях распространяются фото якобы задержанного Гиркина.

В то же время советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что по некоторым данным, нуждающимся в проверке, Гиркина якобы уже отпустили и пропустили воевать в Херсонскую область.

Об этом Арестович заявил в эфире "Фейгин Live" 13 августа.

"По некоторым данным его (Игоря Гиркина (Стрелкова) – ред.) отпустили и пропустили воевать в Херсонскую область. Так что мы имеем шанс увидеть этого "героического" человека где-то под Снигиревкой, который идет в атаку", — отметил советник главы ОП.

Фото: из соцсетей

Напомним, ранее Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о "провале российской военной стратегии в Украине". Об этом преступник написал в соцсетях. Гиркин считает, что РФ не удастся захватить всю территорию Донецкой области, и даже не удастся захватить Славянск до 11 сентября, когда оккупанты запланировали проведение так называемого "референдума" о присоединении захваченных территорий к РФ.

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