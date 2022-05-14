"Есть шанс": Верещук рассказала об эвакуации тяжелораненых защитников из "Азовстали"

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук провела встречу с родными украинских защитников, которые сейчас находятся на "Азовстали" в Мариуполе.

Она отметила, что родственники тяжелораненых украинских защитников просят спасти их родных.

Об этом министр сказала в субботу, 14 мая, во время телемарафона.

Верещук подчеркнула, что украинские власти будут пытаться вывести раненых защитников.

Фото: Офис Президента Украины

"Есть шанс. И мы сейчас над этим постоянно работаем. Речь идет о тяжелораненых, которым необходима помощь уже. Мы обратились к лидерам стран, представителям ООН и "Красному кресту", потому что это их обязанность открыть гуманитарный коридор. Также мы обратились к представителям. РФ: убивать беззащитных тяжелораненых — это преступление ХХІ века и я очень надеюсь, что они нас услышат", — сказала Верещук.

Фото: Офис Президента Украины

Министр также добавила, что украинские власти готовятся подписать документ об эвакуации из "Азовстали". Он может быть заключен через посредство Китая или Турции. Также его должны подписать представители "Красного креста". Она отметила, что эта организация должна обеспечить выход украинских защитников гуманитарным коридором.

Фото: Офис Президента Украины

"Турецкая сторона могла бы действительно быть посредником в вопросах экстракции. Мы сейчас говорим о тяжелораненых и это вопрос к международному комитету "Красного креста". Если Турция сможет быть посредником — это хорошо, если власти Китая смогут на это повлиять — это тоже хорошо", – сказала Верещук.

Фото: Офис Президента Украины

Она добавила, что сейчас эвакуация из Азовстали происходит очень сложно. Также Верещук призвала не использовать проблему "Азовстали" в политических целях.

Фото: Офис Президента Украины

Фото: Офис Президента Украины

Фото: Офис Президента Украины

Фото: Офис Президента Украины

Фото: Офис Президента Украины

Фото: Офис Президента Украины

Фото: Офис Президента Украины

Фото: Офис Президента Украины

Фото: Офис Президента Украины

Фото: Офис Президента Украины

Фото: Офис Президента Украины

Фото: Офис Президента Украины

Фото: Офис Президента Украины

Фото: Офис Президента Украины

Напомним, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что по состоянию на 14 мая государство ведет переговоры по эвакуации 60 человек из "Азовстали". Это тяжелораненые и медики.

Эти переговоры очень сложны и к ним привлекаются влиятельные посредники, сообщал президент Владимир Зеленский.

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