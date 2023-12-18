"Есть сливы секретной информации": Маляр прокомментировала "прослушку" в кабинете Залужного

Бывшая заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр прокомментировала ситуацию с "прослушкой" в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Она подчеркнула, что такая возможность всегда учитывается.

Об этом она написала в Telegram.

По словам Маляр, есть факты "слива" информации из штабов, военная тайна не раз становилась публичной.

"Не знаю, что и кто у Главкома хотел услышать, потому что в принципе все осознают, что есть вероятность прослушивания и утечки информации. Поэтому это всегда учитывается при общении голосом. Но то, что у нас есть сливы секретной информации, скажем, со штабов — да. Военная тайна уже не раз становилась публичной", — написала Маляр.

Ганна Маляр также приоткрыла специфику работы на ответственных государственных должностях и отметила, что там нет презумпции доверия.

"Поэтому работники специальных служб обязаны следить за тем, чтобы должностное лицо не причиняло вреда государственной безопасности. Например, на носителях государственной тайны есть серьезные ограничения даже по общению. Так, есть категория лиц с которыми нельзя без официального разрешения и инструктажа коммуникировать. И работа на высоких должностях – это априори работа под постоянным наблюдением, потому что это вопрос государственной безопасности", — резюмировала экс-замминистра обороны.

Напомним, во время подготовки одного из кабинетов к работе Валерия Залужного была обнаружена "прослушка". ТСН.ua собрал все, что известно о деле.

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