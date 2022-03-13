"Есть списки предателей": глава Николаевской ОГА пригрозил помощникам оккупантов "народным гневом"

Предателей не много, говорит Ким, но они есть.

Каждый помощник российских оккупантов будет серьезно наказан. Сейчас работают над списками предателей.

Об этом заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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Глава ОГА заверил, что украинские защитники "выбьют оккупантов и освободят каждое село". Также Ким предупредил тех, кто "намерен продвинуться по социальной лестнице".

"Списки предателей, их не много, но они есть. Готовятся помогать оккупантам, звонят по телефону и рассказывают. Мы уже формируем. У меня куча людей, которые в своих регионах, говорят: "Я знаю, кого расстрелять. Я наведу порядок, я знаю эту мразь". Я вам говорю, не надо этого делать. То есть, это не ВСУ будет делать, а народный гнев будет делать с теми, кто помогает или способствует оккупантам", — заявил он.

Напомним, в Николаевской области оккупанты разбомбили дома, есть пострадавшие.