Есть странные пункты: появился полный текст "указа" Путина о "военном положении" на оккупированных территориях Украины

Ввести меры, согласно "указу", могут и на территории России, если Кремль признает, что необходимо.

Российские СМИ опубликовали полный текст так называемого "указа" главы Кремля Владимира Путина о введении "военного положения" на захваченных территориях Украины. В этом документе есть странные пункты.

Полный текст "указа" опубликовало пропагандистское издание "Риа Новости".

В частности, в третьем пункте указано, что в случае необходимости в Российской Федерации в течение периода военного положения могут применяться другие меры, предусмотренные Федеральным конституционным законодательством 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ "О военном положении". Кроме этого, во втором пункте указано, что правительство Российской Федерации "в течение 3 дней представить предложения по мерам, применяемым на территориях, в которых было введено военное положение". О каких мерах идет речь — можно только догадываться.

Также Путин ввел "средний уровень реагирования" в оккупированном Крыму, оккупированном Севастополе, а также в приграничных с Украиной территориях РФ. Это – Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.

Согласно "указу" средний уровень реагирования предполагает:

Временное отселение жителей в безопасные районы;

Ограничение движения транспортных средств и их осмотр.

Введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда из нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;

Ужесточение охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов.

"Военное состояние" на временно захваченных территориях Украины

В среду, 19 октября, российский президент-диктатор Владимир Путин ввел "военное положение" на территориях квази-республик "ЛНР" та "ДНР" та части регионов Херсонской и Запорожской областей. "Указ" должен заработать с полуночи 20 октября.

Тем временем российско-окпационные "власти" на неделю закрывают въезд на Херсонщину. Об этом сообщил коллаборант российских оккупантов Владимир Сальдо. Накануне, 18 октября, было объявлено о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра из-за так называемой опасности затопления в результате подрыва Каховской ГЭС. Оккупанты придумали, что соответствующий "теракт" планируют ВСУ.

В тот же день новоиспеченный командующий войной РФ против Украины генерал Сергей Суровикин признал, что ситуация под Херсоном "непростая" и предупредила о возможности принятия "непростых решений".

Почему Россия продала Аляску Америке за бесценок: уроки истории от Александра Алферова

Читайте также: