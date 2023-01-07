"Есть свои интересы": Жданов объяснил, почему Пригожину важно захватить Донецкую область

Российские оккупанты продолжают попытки захватить Донецкую область и выйти на ее административные границы. Именно глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин так заинтересован в этой цели.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии "24 канала" рассказал, чем обусловлен такой интерес по захвату области главой "вагнеровцев".

Жданов рассказал о связи политики и экономики. Так, он отметил, что близ Славянска есть водозабор, который необходим врагу для решения проблем с питьевой водой в Донецке. Кроме того, Славянск и Краматорск – центры Юзовского месторождения сланцевого газа. Оно не только очень высоко оценивается. Его там столько, что можно покрыть потребности как Украины, так и Европы. А еще там добывают литий.

"Кроме того, как выясняется сейчас, у Пригожина есть свои интересы на соляные шахты и известняк. Поэтому такое стремление независимо от количества потерь отобрать у нас эту территорию", — пояснил эксперт.

Бои на Донецком направлении

Российские основные усилия сосредотачивают на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы.

В британской разведке отметили, что участок фронта у Кременной Луганской области может стать угрозой для россиян на Бахмутском направлении.

Россияне постоянно привлекают новые ресурсы, чтобы продавить оборону ВСУ.

Как пишет издание Reuters, "повар Путина", олигарх и основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин якобы хочет контролировать соляные и гипсовые шахты вблизи Бахмута Донецкой области. Мол, в том числе и потому для бизнесмена важен украинский город.

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