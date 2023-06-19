"Есть такая опция, как ЗАЭС": Подоляк оценил, подорвет ли Россия электростанцию

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о наличии рисков для захваченной Запорожской АЭС, комментируя вероятность ее подрыва российскими оккупантами.

Об этом Подоляк рассказал в интервью "РБК-Украина".

Советник главы ОП отметил, что сегодня у России сегодня нет военных инструментов влияния на развитие событий на линии фронта, а — только "террористические инструменты", например подрыв Каховской ГЭС.

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"Россия использовала этот инструмент, пытаясь доказать миру: давайте вы перестанете помогать Украине, вы заставите Украину признать наше право их убивать, историческое право их мордовать, вы признаете, что мы должны оставаться на части территории Украины. А мы будем дальше провоцировать Украину, будем дальше пробовать ее уничтожить и так далее. Но вы сегодня должны это все признать, иначе мы будем использовать терроризм как таковой", – объяснил Подоляк логику врага.

Он с иронией заверил, что Украина будет отказываться от подобных "предложений".

"У России есть, безусловно, такая опция, как ЗАЭС, и мы должны об этом постоянно говорить. Потому что экологическая катастрофа после подрыва Каховской ГЭС – это ничто по сравнению с экологической катастрофой панъевропейского уровня при попытке России взорвать ЗАЭС", – подчеркнул советник руководителя ОП.

Он добавил – надо понять, что Россия – это страна-террорист, ведь она сама сознательно использует названные инструменты.

Ситуация на ЗАЭС: провокации врага и угрозы после подрыва ГЭС

Еще 25 мая ГУР Минобороны Украины предупредило о подготовке россиянами масштабных провокаций на Запорожской АЭС. Сообщалось о планах врага обстрелять ядерный объект и заявить о "утечке радиоактивных веществ". Пока этого не произошло.

3 июня в МАГАТЭ оценивали ситуацию на ЗАЭС как "крайне нестабильную и потенциально опасную". В отчете организации отмечалось, что станция лишена внешнего резервного источника питания, что делает ее "чрезвычайно уязвимой в случае, если единственная действующая магистральная линия электропередач снова выйдет из строя".

6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, в результате чего по состоянию на 11 июня уровень воды в водохранилище упал и стал невозможен водозабор для ЗАЭС. В "Энергоатоме" заверили, что на атомной электростанции была предусмотрена такая ситуация с водозабором, поэтому на этот случай там есть пруд-охладитель.

На Запорожскую АЭС 15 июня прибыл гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, чтобы проверить состояние электростанции.

Отметим, что российские телеграмм-каналы выложили в Сети видео, в котором намекают на то, что взорвут Запорожскую АЭС. В Центре противодействия дезинформации объяснили, что цель врага – запугать украинцев.

Не превращайте ЗАЭС в военную базу - обращение Рафаэля Гроси к россиянам

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