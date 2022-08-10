"Есть технические понятия войны, в которых Россия провалилась": генерал из США оценил действия армии РФ в войне против Украины

Российская армия была хорошим войском, но оказалась совсем не готова к войне против Украины. После боев в окрестностях Киева, под Харьковом армия РФ потеряла свое качество.

Кроме того, ранее российская армия уважалась за навыки войны в небе, но в Украине она показала, что не способна продемонстрировать их.

Об этом отставной генерал и экс-головнокомандующий Сил НАТО в Европе Филипп Бридлав рассказал в интервью "НВ".

"Некоторые люди называли российскую армию второй или третьей армией мира, хотя это не так. Однако, это была хорошая армия, которая оказалась совсем не готова к войне в Украине, поскольку руководство России и российской армии принимали неправильные решения и создавали провальные планы, тогда как украинская армия была готова к тому, что происходило", – объяснил Бридлав.

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Он также подчеркнул, что российская армия потеряла свое качество после боев в окрестностях Киева, а затем под Харьковом, поэтому на "сегодня это совсем другая армия". Она пытается перегруппироваться и перепланировать, однако не может сделать ничего из этого. В то же время, российское войско снова идет в бой.

Генерал отметил две черты российской армии в войне против Украины.

"Первая – россияне оказались неспособны совершить то, что мы называем общевоенными боевыми действиями (Combined arms fighting). Во-вторых, они оказались неспособны взять небо и устанавливать в нем свои правила игры", – сказал Бридлав.

Он также оценил, что россиянам не удалось подавить украинские воздушные силы до конца.

"Есть такие технические понятия войны, в которых Россия провалилась. Первое – SEAD – подавление воздушных сил противника. Россиянам не удалось подавить украинские воздушные силы до конца. Второй – DEAD – разрушение воздушных сил противника, и это ей тоже не удалось. Ранее российскую армию уважали за навыки войны в небе, но в Украине она показала, что не способна продемонстрировать их", – объяснил экс-главнокомандующий Сил НАТО в Европе.

По его мнению, Россия недооценила армию Украины и "переоценила настроение украинцев радостно встречать их на своей территории". Поэтому войска РФ совершили полномасштабное вторжение в Украину неподготовленными и "терпели поражение за поражением".

Бридлав также отметил, что российские войска не имели возможности массово отступить в свою страну, чтобы хорошо перегруппироваться и вернуться. Россияне до сих пор испытывают серьезные проблемы в организации своей армии, поэтому ведут на сегодня маневренную артиллерийскую войну медленными темпами.

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