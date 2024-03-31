"Есть только два варианта": астролог рассказала, что будет с Россией в ближайшее время

В апреле 2024 года Россию ожидают два варианта развития событий.

Об этом сказала астролог Яна Тимощук, пишет УНИАН.

"Россия достигнет пика и у нее будет только два варианта развития событий: либо будет очень сложная ситуация на фронтах для нее, либо будет остановка военных действий. Может быть какой-то перерыв, пауза. В России сейчас проигрывается энергия дьявола. То есть многие страны делают все возможное, чтобы уничтожить эту страну, то есть со многими странами, с которыми ранее Россия поддерживала контакт, она уже не будет этого делать, но важно понимать, что эта страна покажет свои клыки, она будет мстить буквально за все и за каждого. У них есть большой план. Происходят события, когда матери будут терять своих детей", — сказала она.

"Власти РФ думают, что это будет подавлять внешние силы, но на самом деле все будет наоборот. Россия настроена воевать и у них достаточно для этого ресурсов. То есть эта страна будет искать себе новых жертв. Но хочу акцентировать внимание, что там будут расколы, будут большие проблемы" ", – добавила она.

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