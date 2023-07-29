"Есть только капитуляция или победа": Подоляк о переговорах Зеленского с Россией

Пока нет смысла говорить о каких-то переговорных процессах с Россией, развязавшей войну против Украины.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

"Задача россиян пробудить в Украине тяжелые психологические процессы. И в то же время повлиять на наших партнеров, показав, что в России есть оружие и все равно оно будет массово убивать украинцев. Пусть партнеры из гуманистических соображений начнут давить на Украину, чтобы она согласилась на проигрыш в войне. Ведь нет никаких "мирных планов" — есть только капитуляция или победа. И любое предложение какие-то украинские территории оставить России означает, что мы проиграли войну. С президентом Украины Владимиром Зеленским Россия точно не договорится, потому что это принципиальный вопрос для него. Он осознает, что если мы соглашаемся на возвращение ситуации по состоянию на 2014 год, это означает конец украинской государственности. А он является ее гарантом", — сказал он.

Напомним, Владимир Путин заявил о готовности к переговорам о войне в Украине, но посетовал, что ни Киев, ни США с НАТО не желают говорить с Москвой.

Отметим, очень похожее заявление сделал спикер российского президента Дмитрий Песков. Он сказал о якобы открытости РФ к "урегулированию по Украине" и посетовал, что "Киев исключает возможность диалога".

Владимир Зеленский сообщил, что государство будет готово к переговорам с РФ о мирном урегулировании войны только после выхода ВСУ на границы 1991 года.