Есть только несколько минут: стало известно, как Украина может уничтожать пусковые «Искандеров»

Пусковая «Искандеров» / © InformNapalm

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Одним из самых сложных вызовов для Украины остается уничтожение российских пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Об этом сообщает Defense Express.

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Как отмечают аналитики, в борьбе с пусковыми установками решающее значение имеют быстрое определение точных координат цели и минимальное время реагирования. В этом случае счёт идет буквально на минуты.

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«Для запуска первой баллистической ракеты 9М723 из пусковой 9П78-1 с марша необходимо до 16 минут. Если она уже на позиции — до 4 минут. Общее время пребывания на позиции — до 20 минут. То есть после запуска второй ракеты пусковая ОТРК „Иснкадер“ покидает позицию в течение нескольких минут», — отметили аналитики.

По их словам, если удается зафиксировать момент остановки пусковой установки и ее перевод в боевое положение, то при наличии готовых к применению собственных баллистических ракет уничтожение такой цели теоретически становится возможным.

В то же время, если выявить лишь сам момент пуска ракеты, а уже после этого запускать собственную «цепь поражения», контрбатарейная борьба с применением ОТРК теряет эффективность, поскольку российская пусковая установка успевает покинуть позицию.

Как отмечает Defense Express, ситуацию могли бы изменить украинские баллистические ракеты собственного производства, однако их пока нет.

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Кроме того, американские ракеты ATACMS, по словам аналитиков, были переданы Украине в «гомеопатическом количестве», а с учетом ситуации вокруг Ирана «ожидать дополнительных не стоит», — отметили аналитики.

«Крылатые ракеты, доступные Украине, не могут бить по движущимся наземным целям. Также о такой опции ничего не известно и в ракето-дронах. Именно поэтому из всех средств остаются только дроны в категории боеприпасов и middle strike», — отметило издание.

Аналитики напомнили, что такие средства уже доказали свою эффективность. В частности, в ночь на 6 июля военнослужащие 413-го полка Сил беспилотных систем «Рейд» уничтожили в Брянской области пусковую установку С-400, которая, вероятно, использовалась для ударов по Украине ракетами РМ-48У.

В то же время, использование дронов имеет и существенный недостаток — их сравнительно небольшую скорость. Поэтому время подлета к цели может составлять около часа.

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«В то же время, если обеспечивается связь с оператором, есть возможность довести дрон до обновленного пускового местоположения, перемещение которого должно отслеживаться», — говорится в сообщении.

Также, как отмечают в Defense Express, украинские военные уже демонстрировали способность поражать находящиеся в укрытиях пусковые установки баллистических ракет. Так, в ночь на 28 апреля такой удар нанесли Силы специальных операций ВСУ.

Кроме того, в сентябре 2025 было атаковано место дислокации ОТРК «Искандер» на полигоне «Молькино» в Краснодарском крае, где, по данным издания, было уничтожено шесть машин комплекса.

«То есть в одном случае необходимо предусматривать время и место пуска или выдвижения ОТРК, или фиксировать пуск и час разведывательными средствами сопровождать цель. Или обеспечивать круглосуточное барражирование средств поражения и разведки в определенных районах. В остальном отслеживать место, куда враг прячет свои средства», — объяснили аналитики.

В то же время они подчеркнули, что в обоих случаях успех операции зависит, прежде всего, от качества разведки и способности украинских беспилотников преодолевать российскую противовоздушную оборону.

«Однако успешные случаи есть, а значит, практика будет масштабироваться, а тактика — оттачиваться», — подытожили аналитики.

Ранее сообщалось, что Россия накапливает противокорабельные крылатые ракеты типа Циркон не для атак по морским целям, а для ударов по гражданскому населению Украины.

Мы ранее информировали, что Россия все чаще использует для ударов по Украине ракеты от зенитных ракетных комплексов С-400, применяя их как более дешевую альтернативу баллистическим ракетам «Искандер».

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