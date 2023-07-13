Есть только один сценарий: Подоляк ответил Путину относительно гарантий безопасности РФ

Проигрыш в войне – это единственный способ для России получить гарантии безопасности, убежден Михаил Подоляк.

Исторически сложилось так, что у Российской Федерации существует лишь один способ получить гарантии безопасности. Для этого нужно проиграть войну в Украине.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в Twitter.

"Странный человек, развязавший масштабную войну и массовый геноцид украинцев, говорит о готовности обсуждать гарантии безопасности для Украины, если будут исполнены гарантии безопасности России", — рассказал советник руководителя ОП.

По словам советника, исторически сложилось так, что для России есть только один способ получить гарантии безопасности:

проигрыш войны;

выход из Украины и возвращение украденного суверенитета;

политическая трансформация через бунты и ряд подсудимых для автора массовых убийств.

"Это уже аксиома...", — подытожил Подоляк.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин, начавший войну против Украины, заявил, что любая страна имеет право на обеспечение собственной безопасности. Однако отметил, что якобы вступление Украины в НАТО несет "угрозу" для России.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подтвердил, что союзники Украины договорились обеспечить безопасность Украины до вступления в Альянс.

Читайте также: