Есть толстая папка с компроматом: Жданов рассказал, как Путин "выкручивает руки" Орбану

По словам Жданова, Венгрия везде "вставляет палки в колеса" Украины.

Российский диктатор Путин, очевидно, имеет мощный компромат на скандального премьера Венгрии Виктора Орбана. Другого объяснения скандальным заявление Орбана, представляющих опасность не только Украине, но и самой Венгрии, нет.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в своем youtube канале.

По его словам, заявил Орбан ставят под сомнение членство Венгрии в ЕС.

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"Мне даже в какой-то мере жаль этого бедного Виктора Орбана. Я представляю, сколько ему нужно было "накосячить", что Путин "выкручивает" ему руки и заставляет идти против здравого смысла, делать заявления и даже ставит под сомнение участие Венгрии в ЕС. У Путина должна быть толстая папка с компроматом на Орбана, что он так "устилается" перед ним", – предположил Жданов.

Эксперт отметил, что Венгрия везде "вставляет палки в колеса" Украины – и в сотрудничестве с НАТО, и в сотрудничестве с ЕС, особенно в плане военной и финансовой помощи.

Жданов прокомментировал скандальный ролик, опубликованный на сайте правительства Венгрии, в котором Крым был обозначен как часть РФ, и намекалось, что контрнаступление ВСУ якобы повлечет за собой "кровопролитие".

"Интересно, почему правительство Венгрии не призывает к выводу российских войск с оккупированных территорий. Тем более что в ролике отмечается, что война становится мировой. А это – российский нарратив", – говорит эксперту.

Он подчеркнул, что такие заявления нарушают международное право, в том числе все резолюции Европейского Союза, за которые голосовала и Венгрия.

Напомним, что правительство Венгрии опубликовало провокационный ролик, в котором Крым не обозначен как часть Украины.

В МИД Украины сообщили об официальном демарше украинского дипломата перед венгерской стороной из-за этого ролика.

Также сообщалось, что Виктор Орбан вместо контрнаступления призвал Украину к переговорам с Россией.

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