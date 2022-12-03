Есть три причины, почему Путин не наносит массированный ракетный удар после 23 ноября: эксперт озвучил их

Одна из причин — россияне хотят проверить, испугаются или не испугаются украинцы российского самолета.

Есть три причины, почему российский диктатор Владимир Путин не решается нанести новый массированный удар по Украине. Последняя атака была 23 ноября.

Такое мнение 24 канала озвучил экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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По его мнению, есть следующие 3 причины:

Россияне терроризируют украинцев, хотят проверить, испугаются или не испугаются вражеского самолета.

Россияне тестируют украинскую систему ПВО, пытаясь найти слабые места, по которым в будущем ударят.

Россияне отправляют корректировщиков на места предварительных ударов, чтобы проверили масштабы впечатления, а затем анализируют эту информацию.

Эксперт призвал украинцев не выкладывать фото и видео последствия ударов, потому что российские спецслужбы наблюдают и анализируют, насколько удары были эффективными.

"Анализируют соцсети: твиттер, фейсбук, инстаграмм, где наши опрометчивые граждане выкладывают фото и видео. Для россиян это очень важно, чтобы проанализировать, насколько эффективны были их удары, утвердить перечень следующих целей для попадания их ракет", – рассказал Ступак.

Россия сменила тактику ракетных ударов

В Офисе президента считают, что российские военные сменили тактику ударов. Они могут выжидать сильных морозов, чтобы затем нанести массированный ракетный удар по Украине. Советник главы ОП заявил, что кафиры нацелились на то, чтобы "заморозить" украинцев.

В Оперативном командовании "Юг" считают, что Российская Федерация может специально перед массированным обстрелом нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно. Это может произойти в любое время и украинцам стоит быть готовыми.

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