"Есть три пути развития войны": Ходорковский перечислил и объяснил их

Золотого запаса России хватит еще три года, говорит Ходорковский.

Есть три пути развития войны, начатой ​​Россией во главе с диктатором Кремля Владимиром Путиным.

Об этом заявил российский оппозиционер Михаил Ходорковский, сейчас живущий в Лондоне и являющийся одним из самых злейших врагов диктатора РФ Владимира Путина.

"Первый: российский режим разрушается, например, потому что Путин умирает от сердечного приступа. Второй: война длится годами с большими потерями и невозможно предсказать, чем она закончится. Третий: Запад обеспечивает Украину средствами, необходимыми для быстрого прекращения войны., когда Путин знает, что он проиграет", — высказался Ходорковский.

Говоря о заявлении президента Венгрии Виктора Орбана, который сказал, что мол война может быстро закончиться, если Украина капитулирует, Ходорковский подчеркнул: "Как опытный политик Орбан должен знать, что окончание войны возможно только в случае ухода Путина".

Также у него спросили о состоянии здоровья Путина, на что Ходорковский ответил, что "Путин точно не серьезно болен".

В то же время, российский оппозиционер отметил, что золотого запаса РФ хватит по меньшей мере еще на 3 года. По его мнению, санкции против России, введенные Западом за агрессию Москвы, безусловно, оказывают влияние в долгосрочной перспективе. Но он считает, что есть вещь, которая бы нанесла Путину более сильный удар.

"Основным источником конфликта является потенциал квалифицированной рабочей силы. Западным странам, например, пришлось нанимать российских инженеров и максимально облегчить им обустройство. Потеря таких людей для Путина значительно болезненнее экономических санкций. Более того, такие специалисты могли бы быть полезны для Запада, поэтому что, несмотря на рецессию, ему не хватает квалифицированных рабочих", – предполагает оппозиционер.

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Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что пока ничто не указывает на скорейшее завершение войны России против Украины. Однако в мире заинтересована только Украина.

Издание Reuters пишет, что Путин готовится к длительной войне в Украине. Но глава Кремля сильно ошибся, потому что полномасштабное вторжение сделало РФ агрессором и международно изолированной страной.

В ISW также заявляли, что РФ принимает меры, чтобы постепенно подготовить собственный оборонно-промышленный комплекс к затяжной войне против Украины. В то же время Москва скрывает масштабы потерь и избегает более широкой экономической мобилизации.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что если Владимир Путин выживет, то обязательно окажется на скамье подсудимых, поскольку является "террористом №1 в мире".

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