Есть три сценария: аналитики рассказали, при каких условиях контрнаступление ВСУ будет успешным

Есть несколько вариантов победного для Украины боя, но все они требуют много сил и выдержки. Также многое зависит от западных партнеров, поставляющих Киеву вооружение.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны Каролина Гирд и Екатерина Степаненко, а также Фредерик В. Каган из американского института предпринимательства в материале TIME.

По их словам, ситуация все еще остается благоприятной для украинских сил, хотя войска получили ограниченный прогресс на поле боя. Есть несколько вариантов того, как может произойти победное продвижение.

В первую очередь, они отметили, что сегодняшний украинский механизированный прорыв можно будет использовать против россиян и прорвать их оборонные линии.

Во-вторых, пишут аналитики, российские оккупанты уже начали страдать от деморализации и других системных проблем. Остается дождаться, когда они окончательно сломаются под давлением украинских военных.

"В-третьих, постоянное давление и кампания перехвата, поддерживаемая большими усилиями, подобными проводимой сейчас, может создать пробои в российских позициях, которые украинские силы могут использовать сначала локально, а затем и для более глубоких прорывов. Первая и вторая возможности относительно маловероятны, но возможны", — говорится в сообщении.

Первые два варианта, по мнению аналитиков, могут произойти, но они считаются маловероятными. А вот третий самый близкий к украинскому успеху. Он медленнее, чем могут быть недовольны на Западе.

Также третий план зависит от помощи Запада, постоянно поставляющего Украине оборудование и оружие. Если они продолжат это делать, то вероятность успеха практически гарантирована.

Отдельно отмечено, что так называемый медленный темп контрнаступления связан с желанием Украины свести потери к минимуму и выбить россиян с их оборонных позиций.

Ранее стало известно, что на прошлой неделе Вооруженные силы Украины активизировали свое контрнаступление двумя ударами на юге. Вероятно, атаки направлены на временно оккупированные города Запорожской области – Мелитополь и Бердянск.

Несмотря на сложность контрнаступления, украинцы преобладают, по крайней мере, в одном из эпизодов более широкого замысла – в контрбатарейной борьбе. Украинские войска систематически ведут охоту на российскую артиллерию.