Есть три сценария: что будет в Покровске после привлечения ГУР

К операции в районах вокруг Покровска были привлечены десантно-штурмовые подразделения, группы Главного управления разведки и другие спецформирования. Командование ВСУ не ставит целью масштабное отбрасывание россиян — приоритетом сейчас является купирование продвижения врага и создание условий для безопасного выхода подразделений из так называемого «дна» кармана.

Такое мнение высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Почему десант и ГУР — не «чудо-оружие»

Спецназовцы и разведчики имеют высокую подготовку, но их численный ресурс ограничен. Как объясняют аналитики, один специалист спецподразделения может эффективно действовать в критических точках, но против массового привлечения живой силы и техники противника это только локальный фактор. Следовательно, их задачи — точечные удары, задержка продвижения и организация отвода гражданских и частей подразделений.

Россияне применяют инфильтрационную тактику — продвижение малыми пехотными группами, наращивают удары управляемыми авиабомбами (КАБ) и дронами, контролируют подъезды и ключевые трассы. Поэтому дорога на Мирноград фактически находится под огневым контролем, что усложняет поставки и маневр украинских сил. Высокая интенсивность ударов и преимущество в ресурсах заставляют рассматривать сценарии частичного отвода для сохранения людей и техники.

Возможен ли прорыв и что значит «выиграть время»

Привлечение ГУР и десанта может сдержать врага на несколько дней или неделю — этого иногда достаточно, чтобы организовать эвакуацию, пополнение боезапасов или перевод важного оборудования. Цель тактической операции сегодня — не масштабное контрнаступление, а минимизация потерь и сохранение боеспособности. Если отвести подразделения вовремя, это позволит избежать котла и сохранить живую силу на будущие оборонные операции.

Российские подразделения, в частности некоторые морпехи, несли существенные потери и постоянно пополняются. Это снижает их боеспособный уровень, но Москва продолжает усиливать приоритетные направления — опрокидывание подразделений из других районов (Сумщина, Херсонщина). Для ВСУ это означает: каждая успешная оборона или задержка еще один шанс для пополнения и перегруппировки на других участках фронта.

Сценарии на ближайшие дни

Оптимистичный: тактические действия ГУР и десанта прибегают, украинские подразделения без больших потерь отходят на укрепленные позиции; фронт стабилизируется.

Базовый : операция дает несколько дней преимущества, но противник продолжает давление — ситуация остается напряженной.

Пессимистический: численное преимущество врага приведет к постепенному давлению и частичным отходам, если не будет дополнительного живого ресурса и логистической поддержки.

Украинская стратегия сейчас — сохранить людей, технику и боевой дух, уводя силы при необходимости, но держа важные рубежи там, где это реально. От того, как быстро и скоординированно будут действовать командования и партнеры, зависит, удастся ли перевести временное преимущество в длительную устойчивость на фронте.

Напомним, в Покровске продолжается операция спецназовцев Главного управления разведки Украины. Подразделения «Тимура» ведут упорные бои с российскими оккупантами в стратегически важном районе города. Разведчики провели успешную десантную операцию, заняли определенные рубежи и обеспечили наземный коридор для усиления. Боевые действия продолжаются, детали сделки не разглашаются из соображений безопасности.