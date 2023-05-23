Есть три задачи: полковник запаса ВСУ рассказал о планах оккупантов по захвату Бахмута

Оккупанты и "вагнеровцы" будут для украинских военных как в тире, считает Свитан.

Российские оккупационные войска имеют три задачи в Бахмуте Донецкой области.

Такое мнение высказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан для 24 канала.

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По его словам, Россия хочет выполнить три задачи одновременно:

выпустить Пригожин;

утилизировать первый корпус "ЛДНР";

Информационно Пригожин ударит по генералитету по штабам российской армии.

"Это еще старые донецкие, которых не знают куда дети. На утилизацию скорее всего, потому и завозят в Бахмут на места вагнеровцев", – отметил Свитан.

По его мнению, оккупанты и "вагнеровцы" будут для украинских военных как в тире. Находясь на холмах, с помощью артиллерии ВСУ будут уничтожать россиян, которые будут размещаться внизу Бахмута.

Напомним, в Минбороны сообщили, что по флангам на севере и юге от Бахмута украинские силы имеют незначительные продвижения. В пригороде продолжаются бои, россияне пытаются занять выгодные займы, впрочем, это им не удается.

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