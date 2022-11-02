Есть угроза нанесения новых ударов: в Генштабе рассказали, что происходит на границе с Беларусью

Российские оккупанты на Волынском и Полесском направлениях ситуацию существенно не изменили.

Россияне на Волынском и Полесском направлениях обстановку особо не изменили.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Как отмечается, Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БпЛА с территории Беларуси.

Напомним, что Испания предоставит Украине современные системы ПВО и зенитные комплексы.

Читайте также: