Есть угроза оперативного окружения: ВСУ заявляют о тяжелой ситуации в Донецкой области

Вокруг Великой Новоселки в Донецкой области ситуация остается динамичной и сложной. В настоящее время существует угроза оперативного окружения.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Самые сложные направления, как Великая Новоселка и Покровское направление, находятся на постоянном контроле. Ситуация сейчас динамичная, тяжелая. Все у нас и в штабах, и непосредственно на местах следят за ее развитием и рассматривают разные варианты как помочь, как ее улучшить", – говорит военный.

По его словам, российские военные прибегают к смешанным штурмам. Преимущественно – с применением пехоты. В настоящее время населенный пункт Большая Новоселка находится в достаточно сложном положении. Украинские Силы обороны делают все, чтобы не допустить дальнейшего продвижения оккупантов.

Военный объяснил, что риска полного окружения в Великой Новоселке нет. Впрочем, существует риск оперативного. Силы обороны прилагают усилия, что оккупантам не удалось заблокировать подходы к городу, которые враг пытается взять под огневой контроль.

"Там не очень удобно на самом деле. Там еще река протекает и, скажем так, она немного разрезает поселок. Поэтому там немного неудобно с маневрированием. Но тем не менее, все эти проблемы известны. Они были известны и раньше. И собственно разрабатываются варианты как этому. противодействовать", — объяснил Трегубов.

Как сообщалось, оккпанты готовятся к штурму Часов Яра. ВСУ фиксируют активность противника в районе труб канала Северский Донец.

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