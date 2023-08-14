Есть угроза применения ракет Х-22: в Воздушных силах предупредили об опасности

В понедельник, 14 августа, существует высокая угроза ракетного удара России по Украине.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, 14 августа в акватории Черного моря обнаружили российский Ту-22, которые базируются к северу от Украины.

"Был самолет Ту-22 в акватории наших морей на юге. Пусков не было. Но остается угроза. Потому что эти самолеты базируются к северу от Украины. Речь идет об аэродроме "Шайковка" и "Моздок", — рассказал он, подчеркнув, что на эти аэродромы могут быть перебазированы самолетами Ту-22, поэтому есть угроза применения ракет Х-22.

Как сообщили ранее, эксперт объяснил, почему РФ атаковала тем, что могут сбить ВСУ.

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