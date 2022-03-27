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Есть угроза ударов с акватории Черного моря: оккупанты проводят воздушную разведку в Одессе

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Есть угроза ударов с акватории Черного моря: оккупанты проводят воздушную разведку в Одессе

Associated Press

Граждан призывают сообщать о подозрительных людях.

Российские оккупанты активно проводят воздушную разведку в Одессе, где и ночью, и под утро звучали сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сообщает CNN.

По его словам, россияне все-таки снизили активную авиационную работу в украинском небе. Впрочем, как отметил Братчук, все еще остается высокая вероятность артиллерийских и ракетных ударов именно из акватории Черного моря. Речь идет и об одесском побережье, и о других регионах Украины.

"Будьте бдительны, ведь враг по всей стране активизирует деятельность диверсионных групп. Сообщайте, что вы увидели подозрительного", – призвал одесситов и жителей области спикер ОВА.

Напомним, оккупанты выпускают ракеты с далекого расстояния с российского воздушного пространства, чтобы украинские силы противовоздушной обороны меньше поражали кремлевские самолеты.

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