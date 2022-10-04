"Есть условия для принятия решения": на границе между Финляндией и Россией может появиться ограждение

Финляндия хочет построить ограждение на границе с Россией. Там считают, что это не усугубит напряженность между странами.

На границе между Финляндией и Россией может появиться ограждение. Такое предложение высказала премьер-министр страны Санна Марин.

Об этом пишет издание Yle.

По ее словам, есть все основания для того, чтобы построить забор на границе со страной-террористом. Однако повлиять на отношения между Финляндией и РФ это не должно.

“Европа находится в состоянии войны. Вы не можете попасть в гораздо более напряженную ситуацию, чем эта. В этом вопросе (постройке ограждения, – ред .) необходимо парламентское единодушие. Однако условия для принятия такого решения есть", – подчеркнула Санна Марин.

Отметим, что протяженность сухопутной границы между странами достигает 1300 км. Однако фиксированное ограждение может быть построено на расстоянии до 260 км. На само строительство может уйти несколько лет.

Напомним, что ряд цивилизованных стран вызвали российских послов из-за того, что фюрер Путин недавно провозгласил о "присоединении" к составу РФ временно захваченных украинских территорий.

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