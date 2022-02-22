"Есть важное направление": в "УЗ" сообщили, будут ли курсировать поезда на Донбасс на фоне эскалации со стороны РФ

"Есть важное направление": в "УЗ" сообщили, будут ли курсировать поезда на Донбасс на фоне эскалации со стороны РФ

Поезд в Покровск является важным направлением для "УЗ".

В "Укрзализныце" не собираются прекращать движение поездов на восток, несмотря на усиление российской агрессии. В "УЗ" повышают меры безопасности.

Об этом заявил на брифинге член правления УЗ Александр Перцовский.

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По его словам, "Укрзализныця" продолжает штатно работать по всем направлениям.

"Укрзализныця не имеет сообщения с оккупированными территориями, технически не может и не будет его иметь, но мы, конечно, соединяем Украину с украинским Донбассом. В частности, скоростное движение доходит к городу Покровск. Это важное и принципиальное для нас направление... Мы едем спокойно и стабильно, как и ехали... Никакие провокации нас не остановят в этом", — сказал он.

Перцовский напомнил, что украинцы, которые хотят вернуться домой из-за границы, но из-за отмены некоторых авиарейсов не могут это сделать, могут воспользоваться услугами перевозчика. В частности, поезда курсируют через Перемышль, Варшаву и Вену.

"Никакой паники... И к Львову, и к Киеву можно доехать удобно и быстро с пересадкой в Перемышле. Также есть сообщение через Варшаву и Вену, поэтому никакой паники. И если кто-то возвращается в Украину и нет прямого авиасообщения, мы будем рады доставить домой", — сказал член правления УЗ.

Напомним, "Укрзализныця" не будет прекращать сообщение с европейскими странами.

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