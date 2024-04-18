Есть важные результаты нашего внутреннего оборонного производства: Зеленский обратился к украинцам

Появились важные результаты внутреннего оборонного производства Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам 18 апреля.

Президент рассказал о главном за этот день.

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"Первое – селектор, ключевые доклады. Главком – по фронту, нашим операциям и результатам. Министр обороны – по поставкам оружия, техники и коммуникации с партнерами. Были важны результаты нашего внутреннего оборонного производства: в частности, удалось увеличить количество "Богдан", которые мы Делаем ежемесячно, уже до 10 в месяц. В целом, в производстве оружия есть положительные вещи. Особенно мы ценим все, что касается производства дронов и снарядов. Я неизменно благодарен каждой компании, каждому производителю, обеспечивающему наши Силы обороны и безопасности Украины всем необходимым. Были доклады и по регионам – ликвидации последствий российских ударов, общей ситуации по безопасности. Мы обсудили ситуацию в пограничных общинах, в том числе информационную, что касается доступа людей к украинскому телевизионному сигналу и блокированию российской пропаганды. С этим тоже должны помочь наши собственные, украинские, технические разработки. Следует помнить, что за российской пропагандой повсюду следует по меньшей мере дестабилизация и хуже всего – попытка оккупации. На всех уровнях мы и партнеры вместе должны противодействовать. И я благодарю каждого в мире – всех лидеров, всех общественных деятелей, всех политиков, кто воспринимает действительно серьезно потребность защиты людей от дезинформации и всех других российских дестабилизационных влияний", – сказал он.

Зеленский отметил, что имел возможность поблагодарить Германию: с визитом в Украине сейчас Роберт Габек, вицеканцлер немецкого правительства.

"Мы особенно ценим лидерство Германии, которое помогает не только нам в Украине защищать жизнь, но и всей Европе – сохранять именно такую Европу, которая умеет быть мирной, умеет быть правовой, умеет заботиться о людях. Германия сейчас – среди мировых лидеров в поддержке нашей защиты. Мы обсудили, что именно нужно, чтобы действительно достойно ответить на все вызовы безопасности в этом году, на то, к чему готовятся российские террористы. Мы обсудили с господином Габеком и фронт, наши потребности в ПВО и соответствующую коммуникацию с партнерами – с третьими странами, которые могут помочь и с которыми об этом будут говорить наши немецкие друзья. Конечно, обсудили сотрудничество на уровне европейских институций и экономические вызовы. А также мы отдельно и особо уделяем внимание совместным производственным проектам, совместной нашей работе ради того, чтобы наши оборонные производства дали больше силы нашим странам и общей безопасности всей Европы. Готовим конференцию в Германии по восстановлению Украины, нашу такую специальную двустороннюю работу, и этот формат договорились сделать сфокусированным, в частности, на ОПК – на производстве, на энергетике – на восстановлении, на ПВО. Результат, как всегда с Германией, будет", – заверил глава государства.

Зеленский рассказал еще об одном аспекте одновременно и внутренней, и внешней своей работы. Он сообщил, что 18 апреля встретился с представителями украинских иудейских организаций, украинского еврейского сообщества – накануне праздника Песах.

"Очень символично, что наша встреча состоялась в одной из киевских школ: украинская школа, в которой дети изучают, в частности, иврит, еврейскую культуру. Это одно из многих отражений того, насколько богата Украина своим разнообразием, всеми нашими сообществами в нашем обществе. Я поблагодарил раввинов, которые присутствовали, которые в Украине, которые с Украиной, с людьми здесь, которые нам помогают. Это чрезвычайно важно. Конечно, мы говорили о возможностях международной коммуникации – о том, как доносить миру больше правды о российской агрессии и наших потребностях, в частности в ПВО. Сегодняшнюю встречу мы по понятным причинам безопасности провели в укрытии этой школы в Киеве. И это важно, чтобы каждый, кто действительно оказывает влияние, помогал нам, помогал с защитой неба, наших городов, всех детей Украины. Я благодарю каждого, кто свое собственное время, свои собственные силы, свою энергию вкладывает в Украину", - подытожил он.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский: результат с Германией! Важные новости о сотрудничестве: Patriot и IRIS-T!

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал, что у Украины есть план на уменьшение военного потенциала российской армии.

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