"Есть вероятность, что люди просто "испарились": Филатов предполагает, что пропавших без вести в Днепре могут никогда не найти

Мэр Днепра Борис Филатов считает, что жертв, к сожалению, после ракетной атаки России по дому может быть более 45 человек (данные на вечер 17 января). Он предполагает, что, по предварительным оценкам, жертв может быть более 50.

Об этом городской голова рассказал в интервью журналисту Василию Голованову во вторник, 17 января.

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"Сейчас 25 человек считаются пропавшими без вести, и, если честно, мы полностью перетряхиваем мусор, чтобы ни один фрагмент тел не исчез, но мне докладывали, что есть такая вероятность, что некоторые люди просто "испарились", — заявил Филатов, объяснив, что причиной этому является холод ночью, а также горение ракетного топлива.

Мэр подчеркнул, что они обследуют каждый сантиметр в поисках без вести пропавших. В планах спасателей – обследование крыши дома. Они предполагают, что от взрывной волны туда могло выбросить тела.

Ракетный удар РФ по дому в Днепре

Напомним, 14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре. Взрывом там была полностью уничтожена одна из секций дома, под завалами оказались жильцы многоэтажки. По последней информации, российская ракета убила в Днепре 45 человек, среди которых 6 детей. Спасены 39 человек, из них 6 детей, травмированы 79 человек, из них 16 детей.

По данным Воздушных сил Украины, россияне ударили по жилому дому противокорабельной ракетой Х-22. Это также подтвердили в Министерстве обороны Великобритании. Там добавили, что ракеты этого типа непригодны для высокоточных ударов.

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