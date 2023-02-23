"Есть все шансы": Буданов дал оптимистический прогноз об окончании войны в Украине

Буданов повторил, что "не отходит" от своих предварительных прогнозов.

В Украины есть все шансы для окончания войны, начавшейся РФ во главе с диктатором Путиным, с возвращением всех наших границ по состоянию на 1991 год летом этого года.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью "УП".

"Даст Бог, все шансы для окончания войны нашей победой с возвращением всех наших границ образца 91-го года у нас есть. Это мои мнения и оценки. От них я никуда не отхожу", — ответил Буданов на вопрос, выйдут ли ВСУ к концу лета на границы 1991 года и закончится ли война.

Напомним, ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что выход ВСУ на границы 1991 года может не означать окончание войны. Глава разведки считает, что после деоккупации всех территорий Украина должна будет создать условия для зоны безопасности вдоль границ.

Буданов также прогнозирует, что с середины и к концу весны Украину ждут решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.

В Белом доме тоже считают, что переломный момент в войне Украины с Россией настанет весной 2023 года. Тогда ждут наступление захватчиков, а украинские силы пойдут в контрнаступление.

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак также считает, что первый квартал 2023 года станет переломным в войне и Украина выйдет из нее победителем, для России же не может быть никаких уступок — только ее изоляция на международной арене.

А вот эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прогнозирует, что война в Украине не закончится в 2023 году, завершающую фазу боевых можно ожидать только в 2024 году.

Один из самых известных американских генералов последних десятилетий Дэвид Петреус считает, что ускорить конец войны в Украине могут более жесткие санкции, введенные против России.

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