"Есть все шансы": военный эксперт объяснил, как сделать контрнаступление в Херсонской области победным

"Есть все шансы": военный эксперт объяснил, как сделать контрнаступление в Херсонской области победным

У Вооруженных сил Украины есть возможность перейти в контрнаступление во временно оккупированной Херсонской области. Однако для этого необходимо выполнять те же требования, что есть во всех правилах военного искусства.

ВСУ должны выполнить промежуточное задание – уничтожить противника на Правобережье и удержать переправы через Днепр на территории Херсонской области.

Об этом в интервью заявил полковник Сергей Грабский.

"Мы должны иметь преимущество над противником, мы должны перехватить оперативную и тактическую инициативу. Мы должны быть прикрыты с воздуха, потому что нам приходится действовать против группировки врага, у которого "непотопляемый авианосец" под названием Крым и неограниченные возможности по поставке и обеспечению этого "авианосца". У нас есть надежные плацдармы на Левом берегу Днепра", — заявил военный эксперт.

"Для нас важно, чтобы эта операция была тщательно подготовлена с гарантией победы. Мы имеем все шансы сделать ее такой, но для этого нужно время, сосредоточенность и соответствующий уровень координации, взаимодействия и способности", - добавил Грабский.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что украинские власти не разрешат создать так называемую "Херсонскую народную республику", о которой так мечтает Россия.

Напомним, секретарь генерального совета путинской партии "Единая Россия" Андрей Турчак приехал в оккупированный Херсон и заявил, что якобы "Россия здесь навсегда". Турчак считает, что украинский Херсон "будет жить и развиваться вместе с Россией".

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